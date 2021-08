୫୨ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜଭାଗଲ ଶ୍ରୀନାଥ ମଙ୍ଗଳବାର ନିଜର ୫୨ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ୧୯୬୯ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂରରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀନାଥ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୬୨ ଟେଷ୍ଟ, ୨୨୯ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଖାସ୍ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୫୫୧ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ, ଆଇସିସି ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହିସାବରେ ସବାଅର୍ଧିକ ବିଶ୍ୱ କପ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ଶ୍ରୀନାଥ ୧୯୯୨, ୧୯୯୬, ୧୯୯୯ ଓ ୨୦୦୩ ୫୦ ଓଭରର ବିଶ୍ୱ କପରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ।

🔸 6⃣7⃣ Tests

🔸 2⃣2⃣9⃣ ODIs

🔸 5⃣5⃣1⃣ international wickets

Here’s wishing Javagal Srinath – former #TeamIndia pacer and now a match referee – a very happy birthday. 🎂 👏 pic.twitter.com/xr5N4vrPtw

— BCCI (@BCCI) August 31, 2021