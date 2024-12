(Video) ଖାଲି ପାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଧାନସଭା, ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମାରିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାର ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜେକେଏଲଏମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟରାମ କୁମାର କହତୋ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଏବଂ ଯୁବା ବିଧାୟକ ଜୟରାମ ମହତୋ ଖାଲି ପାଦରେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଡୁମରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟଲାଭ କରିଥିବା ବିଧାୟକ ଜୟରାମ ମହତୋ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ମଧୟ ସେ ଜୋତା-ଚପଲ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଖୁବ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

#WATCH | Ranchi: Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha (JKLM) President and newly elected MLA, Jairam Kumar Mahato arrives at the assembly for the four-day special session of the sixth legislative assembly. pic.twitter.com/y8vEbxz3Gm

— ANI (@ANI) December 9, 2024