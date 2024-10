ଇସରାଏଲ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ G7 ନେତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍‌, କହିଲେ ଇରାନ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ନୂତନ କଟକଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଇରାନ୍‌-ଇସରାଏଲ ଲଢ଼େଇ । ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର, ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଇସରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଇସରାଏଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ G7 ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ବାଇଡେନ୍ । ଏହା ପରେ ଇରାନ୍ ଉପରେ ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ G7ନେତାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲି । ଇସରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଇରାନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯିବା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଇସରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।’

This morning, I joined a call with G7 leaders to discuss Iran’s unacceptable attack against Israel and to coordinate a response to this attack, including new sanctions.

I reaffirmed the United States’ ironclad commitment to Israel’s security.

— President Biden (@POTUS) October 2, 2024

ବୁଧବାର ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଇସରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନ୍ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ଟି ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇରାନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ କି ? ଏଥିରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହା ସଚିବ ଏଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ ଇସରାଏଲର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅହୁରି ଗଭୀର କରୁଛି । ଗାଜାରେ ତତ୍କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି । ଏହା ସହ ହମାସରେ ବନ୍ଦିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।