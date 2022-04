ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠିଲା ନିବମ, ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏମିତି ଜବାବ ଦେଲେ ଜନସନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ ଜନସନ ସଂପ୍ରତି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗସ୍ତର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପଳାତକଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜନସନ। ନିରମ ମୋଦୀ, ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଏବଂ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଧମକ ଦେବା, ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକ ଚରମପନ୍ଥୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ଗଠନ କରିଛୁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯଦ୍ଵାରା ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। ୟୁକେ ସରକାର ଭାରତ ପଳାତକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଆଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆମେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁନାହୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଆଇନଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଇନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜନସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ରୁଷ ବିଜୟ ହାଲ କରିପାରେ। ଜନସନ କହିଛନ୍ତି, ପୁଟିନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶାଳ ସେନା ରହିଛି। ତଥାପି ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ।

