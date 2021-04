କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ବ୍ଲା୍କଲିଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରୋକ୍ଷରେ କରନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କଙ୍ଗନା

ମୁମ୍ବାଇ, ୧୭ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ରୁ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆରିୟନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ “ଦୋସ୍ତାନା-୨”ରୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ କନଟ୍ରୋଭର୍ସି କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କରନ ଜୋହରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ଟୁଇଟ୍ କରି କରନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।

ସେ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “କାର୍ତ୍ତିର୍କ ନିଜ ଦମ୍ ରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦମ୍ ରେ ହିଁ ଆଗକୁ ରହିବେ । ଆଉ ଖାଲି ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେପୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଦୟା କରି ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିଦିଅ । ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରି ତା ପଛରେ ଆଉ ପଡନି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବ । ଶାଗୁଣା ମାନେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିଦିଅ’ । ତେବେ ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ ଟୁଇଟ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ଏକ ଟୁଇଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “କାର୍ତ୍ତିକ ଆରିୟନକୁ ଏପରି ଚିଲର୍ ମାନଙ୍କୁ ଡରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ । ଖରାପ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଲେଖି ଏବଂ ଘୋଷଣାମାନ କରି ତୁମର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ମାମଲା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ” ।

Kartik no need to be scared of these chillars…. after doing nasty articles and releasing announcements blaming only your attitude for fall out this moron wants to maintain dignified silence. They spread same stories of drug addiction and unprofessional behaviour for SSR also

କଙ୍ଗନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “କାର୍ତ୍ତିକ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ । ଯିଏ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିନି ସେ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ । ଆଜି ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ହେଲେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ” । ତେବେ ଖାଲି କଙ୍ଗନା ନୁହଁନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ।

Know that we are with you, the one who did not make you can’t break you either,today you must be feeling lonely and targeted from all corners. No need to feel so,every one knows this drama queen JO, you will do very well dear, trust your instincts and be disciplined. much love ❤️

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 16, 2021