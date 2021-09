କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିବେ କହ୍ନେୟା କୁମାର, ଜିଗ୍ନେଶ ମେୱାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସଦସ୍ୟତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜେଏନୟୁଏସୟୁର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସିପିଆଇ ନେତା କହ୍ନେୟା କୁମାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କହ୍ନେୟା କୁମାର ଓ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାୟକ ଜିଗ୍ନେଶ ମେୱାନୀଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟତା ମିଳିବ । ତେବେ ଜିଗ୍ନେଶ ୨୮ ତାରିଖ ନଚେତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ପାର୍ଟିରେ ସଦସ୍ୟତା ନେଇପାରନ୍ତି । ଦୁଇ ନେତା ମିଶି ନିକଟରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି ।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଉଭୟ କହ୍ନେୟା କୁମାର ଓ ଜିଗ୍ନେଶ ସାମିଲ ହେବେ ।

CPI leader Kanhaiya Kumar and RDAM MLA Jignesh Mewani from Gujarat to join Congress on September 28: Sources

(file phots of Mewani and Kumar, respectively) pic.twitter.com/9lCzGBvBme

— ANI (@ANI) September 25, 2021