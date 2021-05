ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ବିଦା ହେଲେ ସବୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ

ତିରୁଭନ୍ତପୁରମ୍: ପୂରା ବଦଳିଛି କେରଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ । ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ନୂଆଁ ମୁହଁ । ଆଉ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏପରିକି ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିବା ଶୈଳଜା ଟିଚର୍ (କେକେ ଶୈଳଜା)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନି । ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟି ବିଜୟନଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପିଏ ମହମ୍ମଦ ରିୟାସ୍ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ।

ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ଶୈଳଜା ଟିଚର୍ଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ନମିଳିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି । ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର । ଏପରିକି ଶୈଳଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କେରଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ପୁରୁଖା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସବୁ ନୂଆଁ ମୁହଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପିଏ ମହମ୍ମଦ ରିୟାସ୍ ଙ୍କ ସମେତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ)ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏ ବିଜୟ ରାଘବନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆର୍ ବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ କେବଳ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଅନେକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଶୈଳଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ନୂଆଁ ମୁହଁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

Sorry to see @shailajateacher leave the Kerala cabinet. Aside from her reputed competence & efficiency, I always found her helpful, responsive & accessible as Health Minister, esp during the #Covid crisis. She will be missed.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 18, 2021