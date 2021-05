ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଟାୟାର୍ ଜାଳି କରୁଥିଲେ ଶବ ସତ୍କାର, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଶାସନ

ବାଲ୍ଲିଆ : ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ ଏକାଧିକ ଶବ ଭାସିବା ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି । ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରି କୌଣସି ଲୋକ ଶବକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ ନ କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯାହା ପରେ ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

5 constables of the @balliapolice have been suspended after they supervised this cremation of an unclaimed body by the banks of the Ganga – using tyres among other things .An enquiry has been ordered .Last week , bodies were found floating on the ganga in ballia and elsewhere … pic.twitter.com/3tdhZUMDSu

— Alok Pandey (@alok_pandey) May 18, 2021