ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ନାଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋଦୀ କଲେ ପ୍ରଶଂସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ଏକ ଡାନ୍ସ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁୂ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ରିଜିଜୁ ବୁଧବାର ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କରୁଥବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ରିଟ୍ୱିଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଡାନ୍ସର କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ରିଜିଜୁଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଖାସ ଅନ୍ଦାଜକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।

ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଜଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନୀୟ ସଜଲୋଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯାହାଙ୍କୁ ମିଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସହ କିରନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ରିଜିଜୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ “ସୁନ୍ଦରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାଜଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ । ଯେତେବେଳେବି ଏଠାକୁ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ସଜଲୋଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ଏହି ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଖୁସି ମନାଇଥାନ୍ତି । ଲୋକ ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁ ସମୁଦାୟର ମୂଳ ଅଟେ ।

ରିଜିଜୁଙ୍କ ସହ ସେଠାକର ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷକ ପିନ୍ଧି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳରେ ରିଜିଜୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ରିଜିଜୁଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ରିଟ୍ୱିଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଡାନ୍ସର, ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଗୌରବଶାଳୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖି ଭଲ ଳାଗିଲା ।”

Our Law Minister @KirenRijiju is also a decent dancer!

Good to see the vibrant and glorious culture of Arunachal Pradesh… https://t.co/NmW0i4XUdD

— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2021