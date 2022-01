ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ: ଓପନିଂ ସ୍ଲଟକୁ ଫେରିବେ କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଆସନ୍ତା କାଲି ଖେଳାଯିବ । ୩ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ରାହୁଲ ଅଧିନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ । ଏହା ସହିତ ରାହୁଲ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ନିୟମିତ ବ୍ୟାଟିଂ ପୋଜିସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ବିଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ଓପନିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୬ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।

𝐇𝐞𝐚𝐝𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 𝐭𝐢𝐦𝐞 📸 📸

A snippet from #TeamIndia's headshots shoot ahead of the ODI series against South Africa. 👌 👌#SAvIND pic.twitter.com/gPHarEwKTV

— BCCI (@BCCI) January 18, 2022