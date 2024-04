T-20 World Cupରେ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବେ କୋହଲି! ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଏବେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି । ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କରିବ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳ । ତେବେ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବେ ଦଳରେ ପକ୍କା ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବିସିସିଆଇ ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ?

ଆଇପିଏଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ରୋୟଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ତରଫରୁ ଓପନିଙ୍ଗ କରି ୫ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ମୋଟ ୩୧୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ଆଇପିଏଲରେ ବିରାଟଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବ୍ରାୟନ ଲାରା । ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ବିରାଟ ଓପନିଙ୍ଗ କଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ବୋଲି ଲାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ । ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ, ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି ।

କେଉଁ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ?

ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ରୋହିତ, ବିରାଟ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ଜାଡେଜା ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଳରେ ଏକପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରେ ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ବୋଲର ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ । ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ମଜବୁତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Shivam Dube for his striking ability against spinners, Surya for being the best T20 international batter and Rinku Singh for his exceptional finishing ability. It will be great if India finds a way to have these 3 in the 11 in the T20 WC. With Virat and Rohit , this will leave…

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) April 8, 2024