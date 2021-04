କୁମ୍ଭମେଳା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍

ହରିଦ୍ୱାର ୧୭ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇବରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଭାର ସଭାପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଣ୍ଡେଳେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଅବଧେଶାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭମେଳା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।

PM Narendra Modi speaks to Swami Avdheshanand Giri over telephone, requests that Kumbh Mela should now only be symbolic in the wake of #COVID19 pandemic, now that two shahi snans have concluded. pic.twitter.com/pL6ni3QL74

— ANI (@ANI) April 17, 2021