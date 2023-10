ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ: ୩୩୦ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏକ୍ୟୁଆଇ, ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଲକଡାଉନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଳବାୟୁ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି । ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ରବିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (ଏକ୍ୟୁ) ୩୦୨ ଥିଲା ଯାହା ସକାଳେ ୨୬୬ ଥିଲା । ଶନିବାର ଏହା ୧୭୩ ଥିଲା । ରାଜଧାନୀରେ ସମଗ୍ର ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ।

ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ସଫର)ର ତାଜା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ୩୩୦ ଥିଲା ଯାହା ବହୁତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ । ରବିବାର ସକାଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥ ନିକଟରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୨୬୬ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନୋଏଡାରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୨୯୦, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ୧୫୨, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ୩୪୫ ରହିଥିଲା ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ୧୪୯ ଥିଲା । ସମଗ୍ର ଏକ୍ୟୁଆଇ ବୁଧବାର ୮୩ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୧୭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘରୋଇ ପରିବହନ ସେବାକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ପାର୍କିଂ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସିଏନଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଓ ମେଟ୍ରୋସେବାକୁ ପ୍ରେତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆୟୋଗ କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନରୁ ଜଣାପଡିଛି କି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ୨୩ ଓ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ଦିଲ୍ଲୀର ସମଗ୍ର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇ ବହୁତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଯିବ ।

As per the latest data from SAFAR-India, the overall air quality in Delhi has deteriorated to 'Very Poor' category with the AQI at 302

Air quality around Delhi University in 'Very Poor' category with AQI at 330, in the same category around Airport (T3) with AQI at 313. pic.twitter.com/bHZO4CwTfQ

