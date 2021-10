ଲଖିମପୁର ଖେରୀ ହିଂସା ମାମଲା: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ହାଜର, ଚାରିପଟେ ପୋଲିସ୍ ଛାଉଣୀ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଲଖିମପୁର ଖେରୀ ହିଂସା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ସେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୧ ଟା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଆସି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଆଶିଷ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ନା ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ିଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ । ୟୁପି ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଶିଷ ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

Security tightened in Police lines Lakhimpur Kheri as Ashish Mishra (Son of MoS Home Ajay Mishra Teni) summoned by UP Police today. pic.twitter.com/7xkXqiuYYF

— ANI UP (@ANINewsUP) October 9, 2021