ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅପମାନ କରିଛି ଲାଲ ସିଂ ଚଡ୍ଡା-ମଣ୍ଟି ପନେସର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅମୀର ଖାନ ଏବଂ କରୀନା କପୁର ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଲାଲ ସିଂ ଚଡ୍ଡା’ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଫିଲ୍ମଟି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବଏକଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମଣ୍ଟି ପନେସର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ପନସରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି।

୧୯୯୪ ରେ ହଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଫରେଷ୍ଟ ଗମ୍ପ’ର ରିମେକ’ ଲାଲ ସିଂ ଚଡ୍ଡା’। ଯେଉଁଥିରେ IQ କମ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକାର ସେନାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପନସର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଜଣେ କମ IQ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେନାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପନସର ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Forrest Gump fits in the US Army because the US was recruiting low IQ men to meet requirements for the Vietnam War. This movie is total disgrace to India Armed Forces Indian Army and Sikhs !!Disrespectful. Disgraceful. #BoycottLalSinghChadda pic.twitter.com/B8P2pKjCEs

— Monty Panesar (@MontyPanesar) August 10, 2022