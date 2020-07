ପାଖରେ ବର, କୋଳରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍

ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି କାମ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବାସ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ । ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ବି ଘରେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଶବ୍ଦ ତ ବହୁଥର ଶୁଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିଛନ୍ତି କି?

ଏଭଳି କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିବାହ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ବସି ଲ୍ୟାପଟପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲ୍ୟାପଟପ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରି କନ୍ୟା ଜଣଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କାମ କରିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ବିବାହର ମଜା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଭିଡିଓ..

If you think you are under work pressure then watch this… via WA @hvgoenka pic.twitter.com/odbFTxNofh

— Dinesh Joshi. (@dineshjoshi70) July 3, 2020