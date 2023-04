ଆଇନରେ ମାନବିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ରହିବା ଉଚିତ, ସର୍ବଦା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ: ଡି.ୱାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଚୁଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଆଇନ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେନେଇ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଚୁଦ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଇନରେ ମାନବିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।

ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଗୁୱାହାଟି ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଯେତେବେଳେ ଆଇନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଗଠନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ।

#WATCH | Assam: A humane touch of law is essential for ensuring the law serves needs of all the people…When the law is wielded without principle it can carry the burden of arbitrariness…: CJI DY Chandrachud at platinum jubilee celebrations of the Gauhati High Court (07.04) pic.twitter.com/k94hocMOnw

— ANI (@ANI) April 7, 2023