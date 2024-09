(Video) ଆଉ ନାହାନ୍ତି…. କହି ଲାଇଭ ସୋରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲେ ମହିଳା ଆଙ୍କର, ଏମିତି କହିଲେ ୟୁଜର୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହାସନ ନସରାଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ନସରୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ଲେବାନନ୍ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲାଇଭ୍ ସୋ’ରେ ଆଙ୍କର ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଲେବାନନର ଅଲ-ମାୟାଦିନ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ଆଙ୍କର ଶନିବାର ଦିନ ହିଜବୁଲ୍ଲା ନେତା ହାସନ ନସରଲ୍ଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ଆଙ୍କର ଭାବୁକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଖବର ପଢୁ ପଢୁ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କରଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଳା ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡିଥିଲା । ନସରଲ୍ଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଠିକ ସେ ପଢିପାରୁନଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ଏବେ ମହିଳା ଆଙ୍କରଙ୍କ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଙ୍କର ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ସାରା ବିଶ୍ବ ଦେଖିଥିଲା । ତେବେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ମଜାକ ମଧ୍ୟ ଉଡାଇଛନ୍ତି ।

A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C

— OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2024