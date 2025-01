ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଦ ନିଷେଧକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଏନେଇ ନିଜେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୋହନ ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ସେ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସହରରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସାଧୁସନ୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ପରାମର୍ଶ: ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ନିଷେଧାଦେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସୋମବାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ମଦକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଧାର୍ମିକ ସହରରେ ମଦ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

ମଦନୀତି ବଦଳାଇବେ ସରକାର: ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବିହାରରେ ମଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ସେବନ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଜ୍ଜୈନ ସମେତ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଆମ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ସହରରେ ଆମର ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସହରରୁ ମଦ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।

