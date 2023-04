“ଗିରଫ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି’ -ସିବିଆଇରେ ହାଜର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଜି ଦିନ ୧୧ ଟା ସମୟରେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସିବିଆଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏମ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଚରାଯିବ। ଏଥି ସହିତ ସିବିଆଇ ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସିବିଆଇରେ ହାଜର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ କହିଛି ଯେ ଆଜି ସିବିଆଇ ମୋତେ ଡାକିଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରିଯିବି । ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହଁ, ଲୁଚିବି କ’ଣ ପାଇଁ ? ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଜେପିର ଷଡଯନ୍ତ୍ର । ମୋତେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

#WATCH | They (CBI) have called me today and I will definitely go. They are very powerful, they can send anyone to jail. If BJP has ordered CBI to arrest me, then CBI will obviously follow their instructions: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/EoYsWjAESA

— ANI (@ANI) April 16, 2023