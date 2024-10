ରାଜଧାନୀରେ ଲଭ ଜିହାଦ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲା ଯୁବକ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ୧୭ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହିନ୍ଦୁ ନାଁରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକୁଏଷ୍ଟ ପଠାଇବା ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ନାବାଳିକା ସହ ଆଗ କଥା ହେବା ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ଟଣା ଓଟରା କରିଥିଲା । ତେବେ ପୋଲିସ ଠିକଣା ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରି ନେଇଛି ।

ସଦ୍ଦାମ ଅନସାରୀ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟହାର କରିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଥିଲା । ପଚାରିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା କି ସେ ନାବାଳିକାର ସାଙ୍ଗ । କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଲା ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲା ଇଷ୍ଟାରୁ । ହେଲେ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ସେ ଇନଷ୍ଟାରେ ହିନ୍ଦୁ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନାବାଳିକା ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

ପରେ ନାବାଳିକା ସହ କଥା ହୋଇ ତାର ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଓ ନାବାଳିକାକୁ ଟଣା ଓଟରା କରିଥିଲା । ନାବାଳିକା ଚିଲେଇବା ସହ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ କେହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଯୁବକକୁ କାବୁ କରିଛି । ସବୁ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏହା ଲଭ ଜିହାଦ ମାମଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତଥ୍ୟ ଏକ୍ସରୁ ସଂଗୃହିତ ।

Saddam Ansari was allegedly molesting a 17-year-old minor Hindu girl in Delhi when the police arrived at the spot and caught him.

From the conversation, it is claimed that the girl was trapped in love j!had by using hindu name on Instapic.twitter.com/5PxptUqReV

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 23, 2024