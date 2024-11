ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ କେ.ଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଆସିଛି । ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୋଦୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଥଂପିଙ୍ଗ ମେଜୋରିଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ହେବ ।

ସେହିପରି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବମ୍ପର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦରକାର ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆଜି ଫଳାଫଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏନଡିଏର ସରକାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି you win some, you lose some । ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଆମର ସରକାର ନଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମର ସରକାର ଥିଲା।ଆମେ ତାକୁ ରିଟେନ କରୁଛୁ। ଯାହାକୁ ବମ୍ପର ବିଜୟ କୁହାଯାଉଛି। ଝାରଖଣ୍ଡରେ ନେଟ ଟୁ ନେଟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ। ହାର ଜିତ ମାର୍ଜିନ କମ ରହିବ।