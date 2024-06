(Video) Eye 7 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୬ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଜପତ ନଗରରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଆଇ ୭ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଚାନକ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍‌କୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ୧୬ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନିଆଁ ଏତେମାତ୍ରାରେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ, କୋଠାରୁ କଳା ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହିପରି ଏକ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୭ ନବଜାତକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

Delhi: Fire broke out at Eye7 Chaudhary Eye Centre in South Delhi's Lajpat Nagar. 12 fire tenders at the spot. Further details awaited. @DelhiPolice pic.twitter.com/rJFO9KM26A

— nikesh singh (@nikeshs86) June 5, 2024