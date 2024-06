ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସହ ଲଢେଇ, କ’ଣ ରହିବ Playing-11?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜିଠାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରୁ ରୋହିତ ସେନା ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ । ବିଶ୍ୱକପ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି, ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପିଚ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ । ତେଣୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଲିଡ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ତେବେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କ’ଣ ରହିବ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧?

ଆମେରିକାରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାରେ ଭାରତର ଖୁବ କମ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା । ତେଣୁ ଦଳରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ଯାଇପାରେ । ତେବେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଷ୍ଟାର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ରୋହିତ ।

ତେବେ ଜଏସ୍ୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଓପନିଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏମିତି ହେଲେ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିବ । ପାୱାରପ୍ଲେ ଓଭରରେ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରୋହିତପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ । କାରଣ ବିରାଟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି । ତେବେ ଷ୍ଟାର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଏବଂ କୁଳଦୀପ ଯାଦବ ସ୍ପିନ ବିଭାଗରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

