ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲା ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଭାଇରଲ୍ ହେଉଛି ମଜାଦାର୍ ମିମ୍ସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୨୬ । ୪ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ, ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ସପ୍ତାହନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବଢୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସିଙ୍ଗାପୁର,କାନାଡା,ଇରାନ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶ ଭାରତରୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

Maldives bans Indian tourists from stay at hotels, resorts and guest houses Bollywood celebrities : pic.twitter.com/pNx2hiqDeG — SwatKat💃 (@swatic12) April 25, 2021

ଏମାନଙ୍କ ସହ ଏବେ ମାଲଦ୍ୱୀପର ନାମ ଜୋଡି ହୋଇ ଯାଇଛି । ମାଲଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ ବିଭାଗ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ରୋକ ଲାଗାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

#Maldives Ministry of Tourism To Bollywood celeb enjoying in Maldieves – pic.twitter.com/jgR2o8v7XR — mere_meme_mai_rangne_wali (@MereMeme) April 25, 2021

ଏହାସହ ବଲିଉଡର ଷ୍ଟାରମନେ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଛୁଟି କାଟବା ନେଇ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟରେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାରଙ୍କର ମଜାଦାର୍ ମିମ୍ସ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ ଏହି ବଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ ଭଲଭାବେ ମଜାକ ବନାଉଛନ୍ତି । ୟୁଜର୍ସମାନେ ଟ୍ୱିଟରେ ମିମ୍ସ୍ ଫେଷ୍ଟ ମନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

Alia bhat and other bollywood people be like: pic.twitter.com/Fqqj07Ote3 — Raghav gupta (@Ragstargupta3) April 25, 2021

କରୋନା ସମୟରେ ଷ୍ଟାରମନେ ଛୁଟି ମାନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ମଜାକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ । ଏହି ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଦିଶା ପାଟନି, ଟାଇଗର ଶ୍ରାଫଁ, ସାରା ଅଲି ଖାନ୍, ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଜାହ୍ନୱୀ କପୁର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।