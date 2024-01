ମୋଦୀଙ୍କ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତକୁ ପରିହାସ; ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାହିଦ ରମିଜ ଦେଲେ ଜାତିଆଣ ମନ୍ତବ୍ୟ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ମୋଦୀ ସେଠାରେ ବିତାଇଥିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ବିଦେଶରୁ ବି ବହୁତ ଜଣ ପସନ୍ଦ କରିଥଲେ। ଜଣେ ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ଦାଜକୁ ଦେଖି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଖୁସି ହୋଇ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ୧୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାଉଥ ଏସିଆର ମାଲଦ୍ୱୀପ ଓ ଭାରତର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀ ଫରକ ଦେଖାଇ ସେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ “ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକଲା”ର ସ୍ଲୋଗାନରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା।

ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଜାନୁଆରୀ ୨ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶାସକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ମାଲଦ୍ୱୀପ (ପିପିଏମ୍) ର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜାହିଦ୍ ରମିଜ୍ ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ X କୁ ଯାଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିପିଏମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତିପ୍ରଥା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ X ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଉତ୍ତରରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ମାଲଦ୍ୱୀପର ରାଜନେତାଙ୍କ ଏହି ଅବମାନନା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ରାଗିଯାଇ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୁଟି ପାଇଁ ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ନ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।

Indians should boycott Maldives and visit Lakshadweep instead @narendramodi Thanks Modi Ji for making a special visit to generate interest for this beautiful union territory of ours @presidencymv — Abhind (@Abhind8) January 5, 2024

ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତର ଏକ ଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱୀପର ନିର୍ମଳ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନା ଲେଖିଛନ୍ତି, “କି ବଡ ପଦକ୍ଷେପ! ମାଲଦ୍ୱୀପର ନୂତନ ଚାଇନିଜ୍ ପପୁଟ୍ ଜିଭି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏଥିସହ ଏହା ଆମ(ଭାରତ) ପର୍ୟ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଜବାବରେ ଜାହିଦ ରମିଜ ଜାନୁଆରୀ ୨ ରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଭଲ। ତଥାପି, ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର କଳ୍ପନା ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବା ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ କିପରି ଏତେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବେ? କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗନ୍ଧ ସବୁଠୁ ବଡ ଅବନତି ହେବ। ”

ପିପିଏମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଜାତିପ୍ରଥା ବିବୃତ୍ତିରେ ଅନେକ X ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ମାନେ ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ବଏ କଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଛୁଟିଦିନ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।

Brilliant move by Modiji. It's a clear signal Indian tourist should be considering our Island Lakshadweep and Anadaman islands rather than promoting hostile countries like Maldives. You see the result in coming days from travel and revenue point of view.Masterstroke. Jai Hind 🇮🇳 — praveen bangera (@praveen_bangera) January 5, 2024

ଜଣେ X ଉପଭୋକ୍ତା @ Abhind8 ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟମାନେ ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ବଏ କଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ପର୍ୟ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବାଛିବା ଦରକାର। ଏହା ସହ ଆମ ଭାରତର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଂଚଳର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

I was born in India, and FYI, I’m not a lawmaker. I share my thoughts through tweets. It’s confusing why there’s a reaction, especially when there have been more hurtful comments about us, Muslims, and Palestine by your people. Anyway, I usually don't comment, so this one time,… https://t.co/fu6TKZr7CL — Zahid Rameez (@xahidcreator) January 6, 2024