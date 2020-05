ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯୋଗାଡ! ପରିବାର ସହ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଇକ୍ ସହ ବାନ୍ଧିଲା ଦୋଳି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ

ଲକ୍-ଡାଉନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅନେକ କାହାଣି ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ । ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣେଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ସହ ଦୋଳିକୁ ଯୋଡିଦେଇଛନ୍ତି । ଭିଡିଓଟିକୁ ମାରିକୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହର୍ଷ ମାରିୱାଲା ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ୨ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକୁ ୪ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି ।’

Probably not the safest mode of transport. But watch how this man has converted his 2-seater bike into what could be like a 4-seater car. pic.twitter.com/EDPsDemxaT

— Harsh Mariwala (@hcmariwala) May 16, 2020