(Video) ସୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ହଠାତ୍ ୪୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ, ସିଙ୍କହୋଲ ଡାକି ଆଣିଲା ବିପଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଲୋକ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମଜା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଜ୍ଜା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପୁଲର ଏକ ସିଙ୍କହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗଳିପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ୪୦ ଫୁଟ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାଟି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଥିଲା ଯେ କିଛି ଭାବିବା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ସୁଇମିଂ ପୁଲର ସିଙ୍କଖୋଲ ଖୋଲିଯିବା ପରେ ପୁଲ ପାର୍ଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ପୁଲରେ ଲାଇଫକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଳକା ପରି କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ହୋଲରେ ଖସି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଏହି ଘଟଣାଟି ତେଲ ଅଭିଭଠାରୁ ୪୦ କିମି ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ କର୍ମି ୟେସୋଫ ସହରରେ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣା ଦିନ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଏକ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ ସମସ୍ତେ ପୁଲର ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଏକ ସିଙ୍କହୋଲ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଓ ତା’ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗଳି ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କେହି ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ । ପରେ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଟିମକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

“One man has been injured and another is missing after a sinkhole opened up in a inground pool at a home in central Israel.

The incident occurred during a pool party." pic.twitter.com/S9cByAFebx

— natureismetal (@NIMactual) July 21, 2022