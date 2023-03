(Video)ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସ୍କୁଟି କିଣିବାକୁ ପହଁଚିଲେ ଯୁବକ, ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକି ଗଲେ କର୍ମଚାରୀ; ଭାଇରଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମର ଦାରଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଅଖା ସହିତ ସ୍କୁଟି କିଣିବାକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସୟଦୁଲ ହକ (Md Saidul Hoque) ଏବଂ ସେ ଦାରଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ସିଫାଜହର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ଭିଡିଓରେ ଯାହା ସୂଚନାମିଳୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୁଦ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଅଖା ସହିତ ଶୋ’ରୁମ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଶୋ’ରୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସ୍କୁଟି କିଣିବା ପାଇଁ ସୟଦୁଲ ୫ ଟଙ୍କିଆ ଆଉ ୧୦ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ଏକ ବସ୍ତା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ସୟଦୁଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ବାଡଗାଓଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଚଳାଉଛି। ଏକ ସ୍କୁଟର କିଣିବାର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା । ମୁଁ ୫ ରୁ ୬ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି । ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି । ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।

#WATCH | Assam: Md Saidul Hoque, a resident of the Sipajhar area in Darrang district purchased a scooter with a sack full of coins he saved. pic.twitter.com/ePU69SHYZO

— ANI (@ANI) March 22, 2023