ବିବାହ କାର୍ଡରେ ଛାପିଦେଲେ କେଜିଏଫ୍ ଡାଇଲଗ୍: ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ…

ନିକଟରେ କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ କେଜିଏଫ୍ ୨ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଫ୍ୟାନମାନେ ରକି ଭାଇଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜକୁ ବେଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହିଭଳି ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଇଲଗ୍ ‘”Violence, Violence, Violence… I Don’t Like It. I Avoid! But… Violence Likes Me, I Can’t Avoid!” ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଡାଇଲଗ ଜଣେ ଫ୍ୟାନକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଏହି ଡାଇଲଗକୁ ନିଜ ବିବାହ କାର୍ଡରେ ଛପାଇଛନ୍ତି ।

ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି Marriage, Marriage, Marriage, I Don’t Like It, I Avoid, But My Relatives Like marriage, I Can’t Avoid.” । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଡର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସେହିଭଳି ନିକଟରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ‘ପୁଷ୍ପା’ ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଇଲଗ୍ ‘ପୁଷ୍ପା, ପୁଷ୍ପରାଜ, ମେଁ ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା’… ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଏପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ କଲିକତାର ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିଥିଲା ‘ପୁଷ୍ପା, ପୁଷ୍ପରାଜ.. ଅପୁନ୍ ଲିଖେଗା ନେଇ ସାଲା’….. ଯାହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।