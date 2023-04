ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀକୁ ୫୦ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାର୍କ ଉଡ୍ ୫ ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମ୍‌ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଡ୍ ଯେଉଁ ଗତିରେ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ ତାହା ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଡ୍ୟାସିଂ ବୋଲର ପ୍ରଥମେ ପୃଥି ଶ’ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିପଜ୍ଜନକ ବଲରେ ବୋଲ୍ଡ କରି ପାଭିଲିୟନକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ସେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବଲରେ ଉଡ୍ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା।

ଉଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୭ କିମିବେଗରେ ବଲ୍ ପକାଇ ପୃଥି ଶ’ଙ୍କ ଉଇକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପୃଥି ଶ’ ଉଡ୍‌ଙ୍କ ବଲ୍‌କୁ ବୁଝିବା ବଲ୍ ସିଧା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ ଉଡ୍ ମାର୍ଶଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉଡ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଡ୍‌ଙ୍କର ୧୪୭.୮ କିମି ବେଗରେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଶ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।

