ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Video

ଜମସେଦପୁର: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଜମସେଦପୁରରେ ଥିବା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନରେ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।

ତେବେ ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ ୧୦.୨୦ ରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆଇଏମଏମଏମ କୋକ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ନମ୍ବର ୬ ଓ ୭ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୨ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମୃତାହତର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଏହା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦମକଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।

#WATCH Jharkhand | A fire broke out in a Coke plant of Tata Steel Factory in Jamshedpur due to an alleged blast in a battery. Five fire tenders at the spot, 2 labourers reportedly injured. pic.twitter.com/Y7cBhVSe1A

— ANI (@ANI) May 7, 2022