Video: ବୋତଲ ସହିତ ହସ୍ତମୈଥୁନ, ଜବରଦସ୍ତ ଓହ୍ଲାଇଲେ କପଡ଼ା… ଭେଲୋରର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରାଗିଂର ‘ଅଶ୍ଳୀଳ’ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

କେରଳ: ଭେଲୋରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଂ କରୁଥିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଗିଂ ବିଷୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଡ୍ଡିଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ (ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ) ରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରେଶରମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୯ ରୁ ରେଡ୍ଡିଟ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ସିନିୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁନିଅର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ରାଗିଂ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ନୂତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଲାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଫ୍ରେଶରମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସହପାଠୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ଜୁନିଅରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶକୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

Video proof of severe ragging in Christian Medical College, Vellore. Kindly share and expose the acts occuring here for society to know the problems in not only this institution but widespread among other medical colleges in various degrees. pic.twitter.com/si6lAGCZh0

