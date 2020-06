ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୩/୬: ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ସ୍ଥିତି, ସୀମା ବିବାଦ ସହ ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ନେତା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦୃଢଭାବେ ରହିଛୁ ।

Had a warm and productive conversation with my friend President @realDonaldTrump. We discussed his plans for the US Presidency of G-7, the COVID-19 pandemic, and many other issues.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2020