ମଣିପୁର ପୋଲିସରେ ASP ହେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବିଜେତା ମୀରବାଈ ଚାନୁ: କହିଲେ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ

ଇମ୍ଫାଲ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ସିଖୋମ୍ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ ଶନିବାର ମଣିପୁର ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ।

ମୀରାବାଈ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୋଙ୍ଗଥୋମ୍ବମ ବିରେନ ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କିଛି ଫଟୋ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିପୁର ପୋଲିସ୍ ରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବା ସମ୍ମାନର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦେଶର ସେବା ତଥା ନାଗରିକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ମୀରାବାଈ ଚାନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋ ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଅଟେ । ସେ ନିଜ ବାପା-ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମଣିପୁରର ଭାରଉତ୍ତୋଳକ ମୀରାବଈ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ୨୦୨୦ ରେ ଭାରୋତ୍ତଳନରେ ସମୁଦାୟ ୨୦୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ମୀରବାଈ ଚାନୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏ ଭାରୋତ୍ତଳନରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ।

It is an honour to have joined the Manipur Police as the Additional Superintendent of Police (Sports). I would like to thank the state of Manipur and our Hon'ble Chief Minister @NBirenSingh sir, for giving me this opportunity to serve the country and its citizens.#JaiHind pic.twitter.com/doRkTxQkj4

— Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) January 15, 2022