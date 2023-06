ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭାରତୀୟ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଥାପାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କଲା ମୋହନ ବାଗାନ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଭାରତରେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଦରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମିଡ ଫିଲଡର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଥାପା କିଣା ହୋଇଛନ୍ତି।

‘ମୋହନ ବାଗାନ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟ’ ୨୩ ଜୁନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଥାପାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇଇନ୍ ଏଫସିକୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫି ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦରମା ଆକାରରେ ୩ କୋଟି ଦେଇ ମୋହନ ବାଗାନ ଥାପାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି।

— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) June 23, 2023