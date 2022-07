ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ IAS ଅଧିକାରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଏହି ଯୁବତୀ: ଟିନା ଡାବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି ପଛରେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଟିନା ଡାବି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିନାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ସୁବବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଥାନ୍ତି । ଟିନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଟିନା ଡାବି ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଲେଡି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ ମାତ୍ର ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଇଏଏସ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମିତା ସଭରୱାଲ । ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ସାବରୱାଲ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇଏଏସ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା । ସ୍ମିତା ହେଉଛି ୨୦୦୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଟପ୍ପର । ସେ ଚତୁର୍ଥ ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

Here's to the 8th Season🌿of @HarithaHaram

Thankyou @MPsantoshtrs for #GreenindiaChallenge

Happy Planting 🐾🍃 everyone! pic.twitter.com/k5MqOzw74X

— Smita Sabharwal (@SmitaSabharwal) June 24, 2022