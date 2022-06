ବହୁମତ ହରାଇଲା ଉଦ୍ଧବ ସରକାର, ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠିର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଛି ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି(ଏମଭିଏ) ସରକାର। ଶିବସେନାର ପାର୍ଟିର ୩୮ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ “ଏମଭିଏ’ରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ ଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ। ଏହି କାରଣରୁ ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଗୃହରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଛି। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜନୈତିକ ସଂକଟରେ ରୋଚକ ମୋଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଛି। ଡେପୁଟି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ନୋଟିସକୁ ନେଇ ସିନ୍ଦେ କ୍ୟାମ୍ପ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି।

Maha Vikas Aghadi (MVA) alliance has lost the majority in the house as 38 of the members of the Shiv Sena Legislature Party have withdrawn their support thus bringing it below the majority in the house: Eknath Shinde in his petition filed in Supreme court

— ANI (@ANI) June 27, 2022