‘ମୋ ଦେଶ, ମୋ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ’, କିନ୍ତୁ… ଟୁଇଟରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ କ୍ରିକେଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଟୁଇଟରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରିକେଟର। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇରଫାନ ପଠାନ ଏମିତି ଏକ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ସକାଳ ୫ଟା ୧୩ ମିନିଟରେ ଏହି ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଟୁଇଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ଦେଶ, ମୋ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଏହା ନିକଟରେ ଦୁନିଆର ମହାନତମ ଦେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତ୍ର….’।

My country, my beautiful country, has the potential to be the greatest country on earth.BUT………

ଇରଫାନ ପଠାନ ନିଜ ଟୁଇଟକୁ ଏଠାରେ ଅଧୁରା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ଯେ, ସେ କେଉଁ ସଂଦର୍ଭରେ ଏହି ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇରଫାନଙ୍କ ଟୁଇଟ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ଏହି ଧାଡି ପୂରା କରିବାରେ ଜୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି।

ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୩୮ ମିନିଟରେ ଭାରତୀୟ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଅମିତ୍ ମିଶ୍ର ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ଏହି ଟୁଇଟ୍ର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଉତ୍ତରକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ୍ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ଦେଶ, ମୋ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଏହା ନିକଟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି… ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏହା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଉଚିତ୍।

My country, my beautiful country, has the potential to be the greatest country on earth…..only if some people realise that our constitution is the first book to be followed.

