ନାସା ଜାରି କଲା ଗାଲାକ୍ସିର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ: ମିଳିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ

ନୂଆଦିଳ୍ଲୀ: ନାସା ସର୍ବଦା ମହାକାଶର କିଛି ନା କିଛି ଫଟୋ ଜାରି କରିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ନାସା ଜେମ୍ସ ୱେବ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଜାରି କରିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଆମେରିକା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ଗାଲେକ୍ସିର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥିବା ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପଠାଣିସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଟେଲିସ୍କୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାରିବା । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ ସହାୟ ହେବ ।

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj

— President Biden (@POTUS) July 11, 2022