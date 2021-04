ଇତିହାସ ରଚିଲା NASA; ଲାଲ୍ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଉଡାଇଲା ହେଲିକପ୍ଟର୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୧୯ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଇତିହାସ ରଚିଲା NASA । ଅନ୍ୟଗ୍ରହରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର୍ ଉଡାଇଛି NASA । ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡାଯାଇଛି । ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ନାମ ‘ଇଞ୍ଜିନ୍ୟୁଟି ମାର୍ସ ହେଲିକପ୍ଟର’ ରଖା ଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡାଣ ଭରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ । ଯାନ୍ତ୍ରୀକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମିଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଟାଇମର୍ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଉଡାଣଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଟାଇମରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୀ-ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡକୁ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛିଟା ଗଡବଡ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମିଶନକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । NASA ଲଗାତାର ଭାବେ ଉକ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି।

Hats off to the incredible @NASAJPL Ingenuity #MarsHelicopter team!! You did it — the first flight on another planet!#DareMightyThings pic.twitter.com/djG2IuCbh9

— Bhavya Lal (@blal) April 19, 2021