ନୀତିଶଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନବୀନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬ ।୧୧(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ବିହାରରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର । ୭ମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତିଶ କୁମାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ନିତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ପରେ ନବୀନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Congratulations @NitishKumar ji on being sworn in as the Chief Minister of #Bihar for fourth consecutive term. Wish you and the new government the very best.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) November 16, 2020