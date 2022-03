ଭଗୱନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ନବୀନ: ଟ୍ୱିଟ କରି ପଞ୍ଜାବର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ

ଅମୃତସର: ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ବାଚିତ ନେତା ଶ୍ରୀ ଭଗୱନ୍ତ ସିଂହ ମାନ୍ । ରାଜ୍ୟପାଳ ବନୱାରିଲାଲ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଭଗୱନ୍ତ । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ୧୭ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଓଡିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟ କରି ଭଗୱନ୍ତ ସିଂହ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Congratulate Shri @BhagwantMann Ji on being sworn in as the Chief Minister of #Punjab. I wish under your leadership, the State develops further with the support of people of the state. Best wishes.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) March 16, 2022