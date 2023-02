‘ଅପରେସନ୍ ଦୋସ୍ତ’ ସାରି ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ NDRF ଟିମ୍, ତୁର୍କୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୁର୍କୀରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା NDRF ର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ NDRF ଦଳ ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଅଦାନା ବିମାନବନ୍ଦରର ଲୋକମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀର ଅଦାନା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଜିଆବାଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏନଡିଆରଏଫ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ତୁର୍କୀରେ ଅପରେସନ୍ ଦୋସ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଜି ଏକ ଟିମ୍ ଫେରିଛି। ଯାହା ଗାଜିଆବାଦ ଏନଡିଆରଏଫ ବାଟାଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ଏହା ପରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିବେ। କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ରାମ୍ବୋ ଏବଂ ହନିଙ୍କ ସହ NDRF ର ୪୭ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଭୂକମ୍ପରେ ତୁର୍କୀରେ ୧୦ ଦିନିଆ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି।

ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ତୁର୍କୀ-ସିରିଆ ପ୍ରଳୟଂକାରୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ତୁର୍କୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪୧,୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କେବଳ ତୁର୍କୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୮,୦୪୪ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

NDRF teams deployed under #OperationDost for #Earthquake #RescueOps in Türkiye returns back.

NDRF worked hard in contributing to alleviate the huge tragedy in Turkey’s earthquake. #TurkeySyriaEarthquake #SavingLivesAndBeyond 🇮🇳@PMOIndia@HMOIndia@MEAIndia@PIBHomeAffairs pic.twitter.com/jrjkKrQvzk

— NDRF 🇮🇳 (@NDRFHQ) February 17, 2023