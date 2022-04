ହକି ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଲୋଗୋ: ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓଡିଶା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୩ ସିନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓଡିଶା । ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଥର ଜମିବ ହକିର ସମ୍ଭାର । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଜାନୁୟାରୀ ୧୩ ତାରିଖରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପର ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି ।

