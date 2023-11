ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନୂଆ ଦଳ ଖେଳିବ ବିଶ୍ୱକପ: ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଚକମା ଦେଇ ପାଇଲା ଟିକେଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟିମ୍ । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ୨୦ତମ ଦଳ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ୟୁଗାଣ୍ଡା । କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି । ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ କେନ୍ୟା ଭଳି ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପରେ ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିଛି ୟୁଗାଣ୍ଡା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ । ଏହାସହିତ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ପଞ୍ଚମ ଦେଶ ଭାବରେ ୟୁଗାଣ୍ଡା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦଳ, ୟୁଗାଣ୍ଡା । ଆସନ୍ତା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଗାଣ୍ଡା ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବ । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଉଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟାରରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ୬ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୫ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଟପ୍-୨ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ସହ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ୟୁଗାଣ୍ଡା । କ୍ୱାଲିଫାୟାରରେ ୟୁଗାଣ୍ଡା ତଞ୍ଜାନିଆ, ଜିମ୍ବାୱେ, ନାଇଜେରିଆ, ରୱାଣ୍ଡା ଏବଂ କେନ୍ୟା ଭଳି ଦଳକୁ ଚକମା ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ତେବେ ନାମିବିଆ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବରେ ୟୁଗାଣ୍ଡାକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ।

