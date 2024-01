ପାଟନା: ଆଜି ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।

#BREAKING || Nitish Kumar is likely to submit his resignation to the Governor, at 7 PM today: SOURCES

As per sources, #NitishKumar will take oath again as the #Bihar CM, with BJP's support tomorrow: @MeenakshiUpreti & @AkshayAnandTN share more details. pic.twitter.com/1E2cdywkoQ

