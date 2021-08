ଏବେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଜରିଆରେ ବି କରିପାରିବେ ଭାକସିନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର୍ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ସେଥିରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଠିକଣା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଲଟ୍ ବି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କୋ-ୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଟିକା ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଉଛି । ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରି ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଏବେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଲଟ୍ ବି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନୂଆ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଫିଚର୍ ଜରିଆରେ ଭାକସିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ । ଗତ ବର୍ଷ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରୋନା ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ଆଣିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର୍ ଯୋଡି ହୋଇଛି ।

ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହଜରେ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଟିକା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । MYGovIndia ପକ୍ଷରୁ ସୁଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିକଟତମ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଟିକା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଇଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Paving a new era of citizen convenience.

Now, book #COVID19 vaccine slots easily on your phone within minutes.

🔡 Send ‘Book Slot’ to MyGovIndia Corona Helpdesk on WhatsApp

🔢 Verify OTP

📱Follow the steps

Book today: https://t.co/HHgtl990bb

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 24, 2021