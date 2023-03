ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ପୁଣି ବିବାଦରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ: ଚାଲାଣ ପଠାଇବାକୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାବି କଲା ବିଜେପି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟତା ଯିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରହୁଥିବା ବଙ୍ଗଳା ଛାଡିବାକୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ରାଫିକ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ କାର ଚଳାଉଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଗାଡିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

ବିଜେପି ନେତା ତେଜିନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ ବାଗା ଟ୍ୱିଟରରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ DL9CQ5112 କାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର୨୭ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୩ ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ପଠାଉ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ‘ ସେ ଗାଡିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

. @dtptraffic EX MP Rahul Gandhi driving a car DL9CQ5112 . Pollution Certificate of this car is expired on 27 Jan 2023. pls send Challan pic.twitter.com/A3sD51TEjp

— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) March 27, 2023