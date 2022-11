ମୋର୍ବି ପରେ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖସିପଡ଼ିଲା ମନ୍ଦିରର ରଥ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Video

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଧାମରାଜନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ ହେଉ ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଇଛି । ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରର ରଥର ଏକ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ରଥର ଏକ ଚକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରାଜ୍ୟର ଚାମରାଜନଗଡରେ ରଥୋତ୍ସବ କିମ୍ବା ରଥ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ରଥର ଏକ ଅଂଶ ଓଲଟି ପଡି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଚାମରାଜନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଖାନପାନପୁରା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଥର ଏକ ଅଂଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚକ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ରଥ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲା । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ରଥ ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ଆଘାତ ହେବାର ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।

#WATCH | Karnataka: Devotees had a narrow escape after a temple chariot fell down due to a broken wheel while it was being carried by them during a festival at Veerabhadreshwara Temple in Channappanapura village in Chamarajanagar, earlier today. pic.twitter.com/pUNahaBQr9

— ANI (@ANI) November 1, 2022